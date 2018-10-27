Бывший пленник «ЛНР» предоставил СБУ свидетельство о пытках. ВИДЕО

27.10.2018 20:41

Житель города Брянка (временно неподконтрольная территория), который находился в плену незаконных вооруженных формирований, прибыл на подконтрольную украинской власти территорию Луганщины и обратился в СБУ.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает novosti.dn.ua.

Правоохранители установили, что в сентябре 2014 года участники незаконных вооруженных формирований похитили его и вместе с другими пленниками удерживали в одной из туристических баз области.

«Находясь в застенках, мужчина подвергался постоянному физическому давлению. Через восемь месяцев заключения бандиты предложили семье заложника выкупить сначала его самого, а потом за отдельную плату и его паспорт. После того как мужчине недавно стало известно о намерениях боевиков вновь подзаработать таким образом он бежал из «ЛНР» и обратился к украинским правоохранителям», - говорится в сообщении.

В спецслужбе отметили, что с начала этого года уже восемь человек предоставили СБУ свидетельства о фактах физических пыток и морального насилия, пережитые в плену.