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"Летел" пьяным на скорости 140 км/ч": "министр" "ЛНР" Сидоров устроил резонансное ДТП на КПП "Изварино"

27.10.2018 17:56
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"Летел" пьяным на скорости 140 км/ч": "министр" "ЛНР" Сидоров устроил резонансное ДТП на КПП "Изварино"

ДТП, во время которого были разбиты два служебных авто, произошло на оккупированной части Луганской области, в Краснодонском районе.

В одном из автомобилей, "Шкоде", ехал фейковый "министр культуры, спорта и молодежи" "ЛНР" Дмитрий Сидоров. Второе транспортное средство принадлежит Луганской филармонии. На нем везли в сторону КПП "Изварино" какого-то российского музыканта-гастролера, передает "Диалог.UA".

По счастливой случайности, в этом ДТП серьезно никто из людей не пострадал. Чего не скажешь об автомобилях, которые сейчас на восстановлении. Блогер "ЛНР" (Колывано-Бджолария) пишет, что Сидорову пришлось изрядно побегать по луганским лечебным учреждениям и "правоохранительным органам", чтобы "закрыть" вопрос. Ведь он сел за руль, будучи ну очень нетрезвым. Ехал с большим превышением скорости.



Теги: Донбасс, министр, авария, ДТП, оккупация, ЛНР, КПП
 
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