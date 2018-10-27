Зато без бандеровцев: сети впечатлило фото безлюдного Луганска

27.10.2018 13:02

В сети комментируют фото безлюдной улицы в оккупированном Луганске.

Снимок опубликовал 26 октября на своей странице в Twitter пользователь с ником Viktor Gradov.

"Утро каждый день)) 7-28. Люди!!! Ау!!!", - говорится в подписи к фото.

"Но ведь там еще никто не работает в такое время)))", Так ведь и на работу никто не идет", "Зато без биндер и украинского языка", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", в сети появились свежие фото и видео из Луганска, на которых видно, что мародерам есть еще чем поживиться в разворованных в начале войны офисных зданиях.

Мародеры взламывают замки в бывших банковских учреждениях, получая доступ к копиям документов клиентов.

Имея такие данные, можно проводить сделки с фиктивными "черными риэлторами" и нотариусами.