На шахте «Лисичанскуголь», где бастуют шахтеры произошел обвал

28.10.2018 12:47

На шахте имени Капустина госпредприятия «Лисичанскуголь», где 10 сутки продолжается забастовка шахтеров, произошел обвал. У горняков есть еще два запасных выхода на поверхность.

Об этом глава сообщил глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец на своей странице в Facebook вечером в субботу, 27 октября.

«Сегодня на шахте имени Г. Г. Капустина произошел обвал. Завалило шестой западный полевой откаточный штрек. В результате осмотра места аварии, предварительно сделан вывод, что завалено 10 погонных метров горной выработки. Именно в этой выработке находятся 16 протестующих. Они не собираются покидать место своего пребывания. Горняки оценили ситуацию и сделали вывод, что у них есть два запасных выхода на поверхность», — написал Волынец.

Он также добавил, что акцию протеста шахтеров Луганщины намерены поддержать «горняки железорудной промышленности из Кривого Рога и других регионов».

В шахте, на глубине 600 метров под землей, горняки госпредприятия Лисичанскуголь» требуют вернуть им долги по заработной плате, которые достигают 170 миллионов гривен, сообщил председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Источник ДонПресс