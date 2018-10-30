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«ЛНР»: житель Перевальска пострадал из-за взрыва у своего дома

30.10.2018 09:44
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«ЛНР»: житель Перевальска пострадал из-за взрыва у своего дома

В неподконтрольном украинским властям Перевальске Луганской области местный житель пострадал во время взрыва неизвестного предмета.

Об этом сообщает «МЧС» при группировке «ЛНР», передают novosti.dn.ua.

Отмечается, что инцидент произошел на улице Ужгородская, 16. Взрыв произошел во время сжигания сухой травы и мусора на приусадебном участке.

Пострадавший – мужчина 1960 года рождения. В состоянии средней тяжести его доставили в больницу.



Теги: Донбасс, Перевальск, взрыв, пострадавший, МЧС, больница, ЛНР
 
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