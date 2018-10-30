На Луганщині у військовій частині стався вибух: Один воїн загинув, ще одного поранено

30.10.2018 20:11

У Новоайдарі на території військової частини ЗСУ стався вибух невстановленого предмету, в результаті чого загинув 42-річний боєць з Вінничини і ще один дістав поранення.

Про це повідомляє Vinbazar.com з посиланням на Вінницький обласний військкомат.

"Солдат-контрактник загинув під час вибуху невідомого предмета на території парку військової частини в Новоайдарі", - йдеться у повідомленні.

У мережі повідомляють, що загиблий - Віталій Онищук, служив в 59-й окремій мотопіхотної бригади, йому було 42 роки.

В бійця залишилися дружина та двоє дочок.

"Відбулося не під час бойових дій. Постраждав ще один воїн, який зараз перебуває в лікарні", - повідомили у військкоматі.

Раніше повідомлялося, що 29 жовтня на Донбасі загинув український воїн з Вінничини, однак подробиць його смерті не уточняли