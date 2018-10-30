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Прифронтовой Лисичанск охватила мощная забастовка горняков: остановлены все шахты, перекрываются дороги

30.10.2018 07:56
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Прифронтовой Лисичанск охватила мощная забастовка горняков: остановлены все шахты, перекрываются дороги

Забастовка длится с середины октября. Горняки 12-й день подряд находятся на глубине 575 метров. Их требование - полное погашение задолженности по зарплате. Остановлены все четыре шахты в Лисичанске.

С понедельника 29 октября горняки и их семьи не только заблокировали работу угледобывающих предприятий, но и перекрывали дороги в городе, передает "Диалог.UA".

Бастующие горняки также не пускали машины по трассе, ведущей к Северодонецку. К участникам забастовки в шахте имени Капустина спустились чиновники.

По словам уполномоченного ВР по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павла Лисянского, шахтеры продолжили протест, ситуация крайне напряженная.

В свою очередь, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что бастующие горняки физически истощены, у них начались проблемы со здоровьем.

Волынец также подчеркнул, что на шахте им. Капустина до сих пор существует задолженность по зарплате за прошлые годы. А многие горняки не получили ни копейки за последние четыре месяца.



Теги: Донбасс, Лисичанск, шахта, забастовка, зарплата, задолженность, шахтеры
 
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