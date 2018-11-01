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Архив - Луганская область

На Луганщині розпочалася боротьба за пенсіонерів

01.11.2018 13:12
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На Луганщині розпочалася боротьба за пенсіонерів

На Луганщині розпочалася боротьба за пенсіонерів, які складають половину населення, що залишилось на окупованих територіях. Тільки вони можуть забезпечити явку на «виборах» 11 листопада, адже бюджетників в «ЛНР» небагато, тож цифри про поточну підтримку кандидата-фаворита доводиться системно фальсифікувати за принципом «с потолка».
Борди на окупованій території захаращені рекламою Пасєчніка і життєрадісними гаслами з обіцянками, наприклад, «міжнародного визнання Донбасу». Як свідчать місцеві жителі, на автовокзалі у Луганську разом з квитком надають рекламну листівку «11 ноября навеки с Россией». Також розповсюджуються плітки, що після обрання Пасєчніка «республіку» чекає визнання РФ із роздачею російських паспортів.
Источник #FreeЛУГАНСЬК



Теги: Донбасс, пенсионер, Луганская область, борьба, ЛНР
 
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