На підконтрольній Україні території Луганщини з’явилися плакати з попередженням щодо відповідальності за активність на псевдовиборах

01.11.2018 13:36

На підконтрольній Україні території Луганщини з’явилися плакати з попередженням щодо відповідальності за активність на псевдовиборах. «Участь у виборах в ОРЛО - державна зрада. Встановимо кожного», - йдеться на плакатах, які розміщені на КПВВ «Станиця Луганська», а також у приміщеннях управлінь соцзахисту і Пенсійного фонду у Станиці та Попасній. Контраргументи СБУ також стають частиною фольклору.

Острах людей залишитись без українських пенсій може стати вирішальним для процедури проведення «виборів» - навіть «оптимісти» стримано прогнозують явку не більше 20%.

Источник #FreeЛУГАНСЬК