У Луганщини мешканці селища Шипілове самотужки проклали водопровід

01.11.2018 14:42

У Попаснянському районі Луганщини мешканці селища Шипілове самотужки проклали водопровід та відновили водопостачання.

Місцеві активісти звернулися до Норвезької ради у справах біженців (NRC), з якою селищна рада уклала меморандум про співпрацю, створили проект реконструкції водогону, що вийшов з ладу, й власноруч проклали отримані 500 метрів труб. Команда з 15 чоловіків працювала два місяці і у жовтні забезпечила водою більше 100 селян.

Источник #FreeЗМІНИ