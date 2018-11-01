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У Луганщини мешканці селища Шипілове самотужки проклали водопровід
01.11.2018 14:42
У Попаснянському районі Луганщини мешканці селища Шипілове самотужки проклали водопровід та відновили водопостачання.
Місцеві активісти звернулися до Норвезької ради у справах біженців (NRC), з якою селищна рада уклала меморандум про співпрацю, створили проект реконструкції водогону, що вийшов з ладу, й власноруч проклали отримані 500 метрів труб. Команда з 15 чоловіків працювала два місяці і у жовтні забезпечила водою більше 100 селян.
Источник #FreeЗМІНИ
Теги: Донбасс, люди, Луганская область, водопровод, село
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