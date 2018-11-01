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"Заманчивое" предложение: оккупанты в "ЛНР" обещают российское гражданство тем, кто проголосует за Пасечника
Пропагандисты оккупационного руководства "республики" обещают выдать российские паспорта жителям ОРДЛО, которые отдадут свой голос главарю "ЛНР" на выборах.
Жители "республики" рассказывают, что представители Пасечника делают ход конем во время предвыборной агитации и предлагают им не банальную гречку, а кое-что "получше", передает "Диалог.UA".
Так, одно из сепаратистских СМИ пишет, что местные власти убеждают электорат придти на псевдовыборы и отдать свой бесценный голос Пасечнику, в обмен не на простое человеческое "спасибо", а на гражданство страны-оккупанта.
Однако жителей такие агитационные россказни абсолютно не вдохновляют, кроме того, вспоминают ситуацию с Приднестровьем. Ранее Казанский рассказал о российском депутате, который засветился в "республике" возле главного террориста.
Напомним, Пасечника жестко высмеяли за его новое предвыборное фото. Также его подняли на смех из-за попытки выдать умное изречение о реформах и искоренении "украинской системы" в "ЛНР".
Теги: Россия, Донбасс, выборы, СМИ, голосование, паспорт, ЛНР, Пасечник
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