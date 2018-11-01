Жителей ОРЛО предупреждают: участие в «выборах» в «ЛНР» влечет за собой ответственность

01.11.2018 10:16

На подконтрольной Украине территории Луганской области появились плакаты с предупреждениями о том, что участие в «выборах», которые запланированы в «ЛНР» 11 ноября, влечет за собой ответственность.

Об этом сообщает Донецкий пресс-клуб в своем дайджесте, передает donpress.com.

«Участь у виборах в ОРЛО — державна зрада. Встановимо кожного», — таков лозунг, размещенный на плакатах.

Они размещены на КПВВ «Станица Луганская», а также в помещениях управлений соцзащиты и Пенсионного фонда в Станице Луганской и в Попасной.

По данным пресс-клуба, луганчане очень боятся отстаться без социальных выплат, поэтому «даже „оптимисты“ сдержанно прогнозируют явку не более 20%».