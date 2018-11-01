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Жители Лисичанска и окрестных городов остались без воды
Лисичанск и несколько окрестных городов остались без воды из-за обесточенвания «Лисичанскводоканала». Об этом сообщил пресс-секретарь ООО "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО) Евгений Наседкин.
Наседкин отметил, что из почти 20 объектов, запланированных к отключению, большая часть уже отключена.
По его словам, отключены, в частности, станции, обеспечивающие подачу воды.
«Луганскводоканал» подтвердил эту информацию. На предприятии отметили, что ЛЭО 31 октября отключило часть объектов "Лисичанскводоканала", в том числе насосную станцию "РТИ".
Отмечается, что эта проблема коснулась жителей Лисичанска, Новодружеска, Приволья и села Боровское. Кроме того, это может повлиять и на теплоснабжение жилых домов в этих городах.
Также пресс-секретарь ЛЭО уточнил, что это уже не первое отключение водоканала от электроснабжения. В частности, в мае текущего года жители Лисичанска уже сидели без воды примерно в течение недели.
Источник Трибун.
Теги: Донбасс, Лисичанск, вода, Луганская область, отключение
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