Жители Лисичанска и окрестных городов остались без воды

01.11.2018 18:18

Лисичанск и несколько окрестных городов остались без воды из-за обесточенвания «Лисичанскводоканала». Об этом сообщил пресс-секретарь ООО "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО) Евгений Наседкин.

Наседкин отметил, что из почти 20 объектов, запланированных к отключению, большая часть уже отключена.

По его словам, отключены, в частности, станции, обеспечивающие подачу воды.

«Луганскводоканал» подтвердил эту информацию. На предприятии отметили, что ЛЭО 31 октября отключило часть объектов "Лисичанскводоканала", в том числе насосную станцию ​​"РТИ".

Отмечается, что эта проблема коснулась жителей Лисичанска, Новодружеска, Приволья и села Боровское. Кроме того, это может повлиять и на теплоснабжение жилых домов в этих городах.

Также пресс-секретарь ЛЭО уточнил, что это уже не первое отключение водоканала от электроснабжения. В частности, в мае текущего года жители Лисичанска уже сидели без воды примерно в течение недели.

Источник Трибун.