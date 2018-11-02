Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

"Это полный беспредел", - жители непризнанной "ЛНР" собираются саботировать псевдовыборы

02.11.2018 15:29
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Это полный беспредел", - жители непризнанной "ЛНР" собираются саботировать псевдовыборы

Люди, оставшиеся на оккупированной территории Луганской области, все чаще сообщают о беспределе боевиков и собираются бойкотировать псевдовыборы.

Об этом сообщает издание LIGA.net, передает "Диалог.UA".

Ранее сообщалось, что даже сторонники "ДНР" отказываются идти на выборы Пушилина, настроение у дончан на нуле. Отмечается, что 11 ноября 2018 года пророссийские силы на территории оккупированных Луганской и Донецкой областей собираются провести псевдовыборы среди главарей боевиков.

Однако многие жители "ЛНР" уже сейчас отказываются от того, чтобы участвовать в данном мероприятии и уничтожают "приглашения" на "избирательные участки". Люди сообщают, что боевики проводят преступные и противоправные действия против местного населения, отбирая у них рабочие места и делая все, чтобы рядовые граждане отказались от своего бизнеса.

Большинство людей запугано, недавно на оккупированной территории Луганской области закрыли последний работающий пивзавод.
По информации издания, на предстоящие псевдовыборы отказываются идти даже те, кто поддерживал незаконный референдум в 2014 году.



Теги: Донбасс, выборы, бизнес, референдум, саботаж, ЛНР, боевики
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх