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На КПВВ «Станица Луганская» скончался мужчина
02.11.2018 13:10
Во время перехода по мосту на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда «Станица Луганская» скончался пожилой мужчина.
Об этом сообщили наблюдатели СММ ОБСЕ, передает donpress.com.
Так, в отчете СММ ОБСЕ от 31 октября сказано, что наблюдатели увидели тело мужчины 70−80 лет, лежащее на земле возле контейнера международной организации. По данным членов миссии, тело находилось на территории, подконтрольной НВФ ОРЛО — к югу от моста в Станице Луганской.
В отчете сказано:
«Представитель организации сообщил им, что ранее тем утром тело мужчины оставили у контейнера после того, как, по сообщениям, мужчина (70−80 лет) умер от сердечного приступа на деревянной конструкции, соединяющей разрушенные части моста, и что тело перевезут в морг».
Теги: Донбасс, морг, ОБСЕ, умерший, Станица Луганская, КПВВ, НВФ ОРДО
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