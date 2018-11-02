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Новые позиции боевиков на Донбассе: траншеи уже около жилых домов, обострений не избежать
В штабе ООС сообщили, что оккупанты снова сосредотачивают свои силы на Донбассе. Отмечено, что ими были вырыты траншеи, которые ведут к домам местных жителей.
В Интернете начали говорить о том, что возможны новые обострения. Спикер штаба ООС Алексей Жуганов сообщил о том, что оккупанты сосредотачивают силы на новых огневых позициях. Также они заняли дома на околице населенного пункта Золотое-5, передает издание "Диалог.UA" со ссылкой на сообщение штаба в "Фейсбуке".
Отмечается, что террористы заняли дома местных жителей в Луганской области. Неизвестно, выгнали боевики людей или нет.
Эту информацию, по сообщениям Жуганова, подтвердили и специалисты из ОБСЕ в своем отчете, который предоставили всем желающим вчера. Очевидно, сепаратисты собираются снова атаковать позиции ВСУ. "Около населенного пункта Золото-5 были зафиксированы 3 траншейных сооружения, которые были сделаны боевиками, сотрудничающими с Российской Федерацией.
Две траншеи ведут прямо к жилому дому. Кроме того, на 300-м севернее БПЛА было зафиксировано около шести новых огневых позиций наряду с 30-метровой траншеей оккупантов", - сказано в сообщении.
Теги: Донбасс, Луганская область, ОБСЕ, беспилотник, боевики, ВСУ, траншеи, ООС
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