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Боевики «ЛНР» запрещают наблюдателям СММ ОБСЕ пользоваться оргтехникой
03.11.2018 18:59
Боевики «ЛНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Луганской области запрещают наблюдателям СММ ОБСЕ пользоваться камерами и мобильными телефонами. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 1 ноября 2018 года, имеющемся в открытом доступе,
«Член вооруженных формирований не разрешил патрулю Миссии взять с собой камеры и телефоны на территорию объекта в Луганске, на котором наблюдатели видели боевые бронированные машины, и настаивал на том, чтобы сопровождать наблюдателей все время их пребывания на объекте».
Теги: Донбасс, СМИ, ОБСЕ, ЛНР, боевики
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