Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Луганская ТЭС переходит на газ

04.11.2018 09:28
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Луганская ТЭС в городе Счастье переходит на газ, поскольку угля хватит только до вторника, 6 ноября 2018 года

Об этом сообщил заместитель главы Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко, передают Новости Донбасса.

Он пояснил, что согласно решению правительства, ТЭС должна перейти на переработку газа из-за дефицита угля в связи невозможностью поставлять топливо с территории России.

"Есть решение правительства о том, чтобы перейти на газ, есть обязательства "Нафтогаза" дать газ и параллельно выбивать квоту на завоз угля, как это было ранее с территории Российской Федерации", - рассказал Клименко.

По словам чиновника, станция может перерабатывать как уголь, так и газ.

"Просто уголь сейчас самый дешевый вид топлива у нас", - добавил Клименко.

Как напоминает издание, в октябре-2018 сложилась критическая ситуация с поставками угля на ТЭС в Счастье, поскольку Россия запретила компании ДТЭК отгружать уголь из Ростовской области в адрес станции. В связи с тем, что единственный железнодорожный путь поставки угля на Луганскую ТЭС проходит по территории страны-агрессора, поставки угля фактически заблокированы.

Источник: https://ru.espreso.tv 



Теги: Донбасс, Луганск, газ, ТЭС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх