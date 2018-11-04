Луганская ТЭС переходит на газ

Луганская ТЭС в городе Счастье переходит на газ, поскольку угля хватит только до вторника, 6 ноября 2018 года

Об этом сообщил заместитель главы Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко, передают Новости Донбасса.

Он пояснил, что согласно решению правительства, ТЭС должна перейти на переработку газа из-за дефицита угля в связи невозможностью поставлять топливо с территории России.

"Есть решение правительства о том, чтобы перейти на газ, есть обязательства "Нафтогаза" дать газ и параллельно выбивать квоту на завоз угля, как это было ранее с территории Российской Федерации", - рассказал Клименко.

По словам чиновника, станция может перерабатывать как уголь, так и газ.

"Просто уголь сейчас самый дешевый вид топлива у нас", - добавил Клименко.

Как напоминает издание, в октябре-2018 сложилась критическая ситуация с поставками угля на ТЭС в Счастье, поскольку Россия запретила компании ДТЭК отгружать уголь из Ростовской области в адрес станции. В связи с тем, что единственный железнодорожный путь поставки угля на Луганскую ТЭС проходит по территории страны-агрессора, поставки угля фактически заблокированы.

Источник: https://ru.espreso.tv