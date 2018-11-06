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В ОРЛО за участие в «выборах» будут дарить карточки пополнения «Лугаком»
Всем проголосовавшим 11 ноября на «выборах главы ЛНР» и «депутатов Народного Совета» жителям ОРЛО бесплатно дадут карту пополнения местного оператора мобильной связи «Лугаком» в рамках акции «Покажи силу своего голоса». Об этом сообщил «первый заместитель генерального директора компании «Лугаком» Эдуард Егоров, пишет ДонПресс.
Представитель оккупационной «власти» отметил:
«Акция будет проводиться 11 ноября с 08:00. В рамках этой акции жители, которые придут на избирательные участки и проголосуют, смогут получить абсолютно бесплатно карту оплаты на 100 рублей. Этой акцией мы выражаем благодарность абонентам, которые все это тяжелое время были с нами, и хотим немножко помочь достичь той точки, которая будет у нас уже совсем скоро, по завершению основного этапа строительства (сети)».
Кроме того, он подчеркнул:
«Возле каждого избирательного участка будут работать представители компании „Лугаком“, которых можно будет идентифицировать по промоформе с фирменным знаком „Лугаком“, а также расположенным рядом фирменным флажкам компании. Нужно просто подойти к нашему представителю и получить карту оплаты на 100 рублей. Механика очень простая».
Теги: Донбасс, выборы, карточки, подарки, ЛНР, ОРЛО
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