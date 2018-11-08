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В Алчевске бюджетников сгоняют на «выборы» угрозами и шантажом. Но протоколы уже готовы
Во временно оккупированном Алчевске оккупационные «власти ЛНР» заставляют бюджетников идти на «выборы» пуская в ход самые грязные способы – угрозы и шантаж.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Для того, чтобы загнать бюджетников на выборы, оккупационные «власти ЛНР» не брезгуют никакими способами – в ход идут угрозы, шантаж, запугивание. При этом оккупанты даже не утруждают себя и заявляют, что «протоколы готовы», люди должны прийти и создать «толпу».
Вот что пишут жители временно оккупированного Алчевска в соцсетях:
Алчевск. Среди бюджетников идёт дикая настройка на «выборы». В ход идёт всё — шантаж, угрозы, запугивание. Уже не скрывают, что все «протоколы» давно заполнены, ваше дело – прийти»,
«Натаха старается — оправдывает аванс доверия Пасечника....»
Теги: Донбасс, выборы, Алчевск, ЛНР, бюджетники, соцсети, Пасечник
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