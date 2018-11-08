В Алчевске бюджетников сгоняют на «выборы» угрозами и шантажом. Но протоколы уже готовы

08.11.2018 18:32

Во временно оккупированном Алчевске оккупационные «власти ЛНР» заставляют бюджетников идти на «выборы» пуская в ход самые грязные способы – угрозы и шантаж.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Для того, чтобы загнать бюджетников на выборы, оккупационные «власти ЛНР» не брезгуют никакими способами – в ход идут угрозы, шантаж, запугивание. При этом оккупанты даже не утруждают себя и заявляют, что «протоколы готовы», люди должны прийти и создать «толпу».

Вот что пишут жители временно оккупированного Алчевска в соцсетях:

Алчевск. Среди бюджетников идёт дикая настройка на «выборы». В ход идёт всё — шантаж, угрозы, запугивание. Уже не скрывают, что все «протоколы» давно заполнены, ваше дело – прийти»,

«Натаха старается — оправдывает аванс доверия Пасечника....»