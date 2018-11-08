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В Северодонецке повышают цену на теплоэнергию. Местная ТЭЦ не получила разрешение закачивать газ. ВИДЕО
Северодонецкой теплоэлектроцентрали в Луганской области не дали номинацию на отбор/закачку природного газа, о чем директор предприятия Александр Гудим сообщил в комментарии «UA: Донбасс», передают novosti.dn.ua.
8 ноября на открытом слушании Северодонецкая ТЭЦ анонсировала повышение тарифов на тепло для населения на 17 — 20%.
Подорожание произойдет с 1 января 2019 года после того, как тариф одобрит Национальная комиссия регулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг.
«Тариф на производство тепловой энергии с 1 января, по прогнозу, будет составлять 1402 гривны 88 копеек, с 1 мая — 1589 гривен 93 копейки», — сообщила замдиректора по экономике и финансам Северодонецкой ТЭЦ Наталья Желновач.
По состоянию на 7 ноября абоненты Северодонецкой ТЭЦ находятся без отопления — это более 600 жилых домов, 9 школ и 6 детских садов.
В связи с отсутствием отопления в девяти школах ежедневно продлевают каникулы.
После приватизации химическое предприятие «Азот» в Северодонецке отказалось от услуг местной ТЭЦ. В связи с этим ТЭЦ не имеет средств для самостоятельной закупки газа.
Другим энергопоставщиком в городе выступает «Северодонецктеплокоммунэнерго».
Напомним, что в октябре сложилась критическая ситуация с поставками угля на ТЭС в Счастье, так как Россия запретила ДТЭК отгружать уголь из Ростовской области в адрес станции. В связи с тем, что единственный железнодорожный путь поставки угля на Луганскую ТЭС проходит по территории России, поставки угля фактически заблокированы.
В связи с этим Луганская ТЭС в городе Счастье переходит на газ.
Теги: Донбасс, Северодонецк, Луганская область, газ, коммунальные услуги, ТЭЦ, повышение тарифов, цены
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