В Северодонецке повышают цену на теплоэнергию. Местная ТЭЦ не получила разрешение закачивать газ. ВИДЕО

08.11.2018 22:29

Северодонецкой теплоэлектроцентрали в Луганской области не дали номинацию на отбор/закачку природного газа, о чем директор предприятия Александр Гудим сообщил в комментарии «UA: Донбасс», передают novosti.dn.ua.

8 ноября на открытом слушании Северодонецкая ТЭЦ анонсировала повышение тарифов на тепло для населения на 17 — 20%.

Подорожание произойдет с 1 января 2019 года после того, как тариф одобрит Национальная комиссия регулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг.

«Тариф на производство тепловой энергии с 1 января, по прогнозу, будет составлять 1402 гривны 88 копеек, с 1 мая — 1589 гривен 93 копейки», — сообщила замдиректора по экономике и финансам Северодонецкой ТЭЦ Наталья Желновач.

По состоянию на 7 ноября абоненты Северодонецкой ТЭЦ находятся без отопления — это более 600 жилых домов, 9 школ и 6 детских садов.

В связи с отсутствием отопления в девяти школах ежедневно продлевают каникулы.

После приватизации химическое предприятие «Азот» в Северодонецке отказалось от услуг местной ТЭЦ. В связи с этим ТЭЦ не имеет средств для самостоятельной закупки газа.

Другим энергопоставщиком в городе выступает «Северодонецктеплокоммунэнерго».

Напомним, что в октябре сложилась критическая ситуация с поставками угля на ТЭС в Счастье, так как Россия запретила ДТЭК отгружать уголь из Ростовской области в адрес станции. В связи с тем, что единственный железнодорожный путь поставки угля на Луганскую ТЭС проходит по территории России, поставки угля фактически заблокированы.

В связи с этим Луганская ТЭС в городе Счастье переходит на газ.