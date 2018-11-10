"Когда вы говорите о том, что в Луганске все "ват**ики", вспомните Лену Кулиш, Юлдашева и Решетняка", - луганчанка

10.11.2018 08:03

Расхожее утверждение, гласящее, что на оккупированной части Донбасса до 2014 года жили пророссийски настроенные "ватники", и все без исключения жители этих территорий Донецкой и Луганской областей виноваты в том, что сейчас там происходит, категорически неверно.

Как пишет в своем Facebook блогер Олена Воронянська, ранее жившая в Луганске, среди ее земляков немало адекватно мыслящих людей, которым ранее вообще не приходило в голову как-то связывать процветание своего региона с его вхождением в состав России, с отделением от Украины, с образованием какого-то фейкового "государства", передает "Диалог.UA".

Наоборот среди луганчан – немало патриотов Украины, отдавших жизнь за нее. Это и Темур Юлдашев, и Александр Решетняк, и Алена Кулиш с супругом Володей Алехиным, и еще немало людей.

Алена Кулиш и Владимир Алехин - их в 2014 году расстреляли боевики "ЛНР" за помощь луганским "киборгам".

Темур Юлдашев - был в плену у боевиков "ЛНР", погиб на Саур-Могиле.

Активист Александр Решетняк - его зверски пытали в плену луганские боевики, умер в реанимации от множественных побоев и увечий, нанесенных оккупантами. "Всех, кто тогда пытался противостоять безумию "русской весны" (тех, кого знаю лично, о ком слышала, знакомых и незнакомых) считаю героями и преклоняюсь перед их смелостью. Жаль, что на почти полумиллионный город их было так немного (но ведь недаром враг давно готовился к нападению и тщательно изучал, где войти будет проще – вспомните, сколько соц.опросов, совместных празднований, реконструкций, гастролей русских икон было перед войной во всех приграничных областях и Киеве, а "братское доверие" оправдали только две)", - отмечает блогер. Да, нельзя не признавать, что среди жителей ОРДЛО, в том числе – и среди луганчан, немало "ватников" и немало тех, для кого война, как говорится, "мать родная". Что касается последних, это в основном – пенсионеры, радующиеся получению двух пенсий, клянущие Украину в очередях в собесах на неоккупированной территории. Но есть и немало людей, кто обрек себя на далеко не сладкую жизнь переселенца только ради того, чтоб не иметь ничего общего с оккупантами и колаборантами, не работать на оккупационную "власть". Блогер отмечает, что и среди тех, кто по тем или иным причинам живет на оккупированной территории, немало людей, искренне ненавидящих оккупационную власть и с нетерпением ожидающих освобождения. "Наш друг, деревенский Кулибин, постаревший, поседевший, столько переживший за четыре года, и его соседи, которые деятельно поддерживали "русскую весну", гордящиеся детьми-ополченцами (но бухающими на украинские шахтерские пенсии и регресс) – имеет ли смысл их сравнивать? Если б вы знали, как он ненавидит тех, кто сломал жизнь ему и его семье, – до войны никогда не видела его таким злым (имела неосторожность пожалеть бабок, шлепающих навстречу, когда мы шли через Станично-Луганский мост в Зону – услышала все, что он думает по этому поводу)", - делится блогер. "И почему нужно считать, что все одинаковы, когда разница так огромна? Не является ли предательством тех, кто боролся и борется, вот такое стремление – всех понять, простить и вылепить что-то среднее арифметическое? При этом, "не замечая" откровенных врагов, которые продолжают учить детей ненависти к Украине не только в Луганске, но и рядом, на нашей территории области, ждущих своего часа, особо не скрываясь. Если мы хотим освободить наши земли, а не присоединиться к ним в виде теперешнего недоразумения, нужно отчетливо понимать, что нас там ждет", - подчеркивает Воронянська. "Верю, что придет тот день, когда о героях можно будет сказать открыто. Будут написаны книги, сложены песни, поставлены памятники. Не знаю, сколько лет пройдет. Дождутся ли друзья, попавшие в оккупацию, каждый день, рвущие паутину информационной лжи и не сдающиеся врагу. Но одно знаю точно – нельзя, чтобы те, кто предал или равнодушно промолчал, чувствовали себя победителями, которым опять все должны – освободить, отстроить, заплатить, обеспечить… И выводы из происшедшего нужно делать. Иначе, зачем все это было?" – резюмирует блогер.