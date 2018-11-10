В Рубежном распрощались с отоплением: Безответственные чиновники вырезали даже стояки

10.11.2018 12:20

Рубежное Луганской области может замерзнуть. Проблема в городе очень серьезная и находится на контроле областной власти - об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Луганской областной государственной администрации Сергей Филь, отвечая на вопрос местных жителей в Facebook.

"Безответственные чиновники вырезали даже стояки в домах в Рубежном. Все что может областная власть сделать, все будет сделано, заверяю Вас. Куплены керамические обогреватели, будут обустроены пункты обогрева. В Рубежном проблема очень серьезная. Мы монитором ситуацию в городе", - говорится в сообщении.