50 оттенков страха, отчаянья, безумия, треша — о сегодняшней жизни в Лугандоне

11.11.2018 09:51

Вчера позвонили соседи. Бывшие соседи. Из зоны. Рассказали массу умилительных историй из жизни среднестатистического «навараса». Не забыли подчеркнуть, что у них все хорошо, 2 пенсии и жить можно. Правда, дорого. Но это не главное.

Об этом рассказывает известная публицист и писатель Олена Степова.

Хотя, и это главное, начну-ка я все рассказывать по порядку. А то сделала кричащий заголовок и рассуждаю. Читатели же уже в нетерпении и предвкушении — даешь треш и угар, ведь иных новостей из зоны и не бывает.

Новости из зоны и разговоры с земляками все чаще напоминают отчет патологоанатома: тот умер, этот умер, вот тот, помнишь, в больнице, а вон того, с параллельного класса…

Так же и о городах, о территории: село помнишь, осталось 5 дворов жилых, а вот туда мы ездили отдыхать, помнишь, туда теперь нельзя… Это закрыли. Это не работает. Эти уехали. Это разобрали. Дорого. Этого нет. Это не купишь. А это украинский продукт? Это украинские лекарства? Импортные? Здесь такого нет.

Больно слышать все. Абсолютно все. И даже, когда собеседник пытается шутить, это не смешно, а страшно. Кощунственно. Как же слова-то подобрать? — 50 оттенков страха, отчаянья, безумия, треша — это все о жизни в зоне оккупации.

Начну с главного. Соседи звонили не просто пожаловаться на жизнь и дороговизну в «русских» пенатах «па-багатому», за которые, кстати, весело голосовали на «референдуме-2014», а предупредить, что позавчера по улице разносили приглашения на выборы. Напомню, город Свердловск (после декоммунизации Должанск), Луганская область, ОРЛО, оккупация.

«Выбирать» в ОРЛО будут Пасечника из Пасечника. То есть, «узаканивать» то, что отжали у Плотницкого, который отжал… Короче, псевдо-«выборы» в псевдо- «республике», по псевдо-законам. Ну, чем бы дитя не тешилось… Но нам все равно нужно эту ситуацию мониторить и думать. Думать, что делать со всем этим потом.

Приглашения на «выборы» разнесли в каждый двор. В том числе и наш. Мы выехали с мужем и младшей несовершеннолетней дочерью в 2014-м (конец ноября), мама и старшая совершеннолетняя дочь выехали в 2015-м. Больше мы там не появлялись. Моя бабушка и дедушка умерли еще раньше. В 1995-м. А приглашения «на выборы» Пасечника принесли нам всем. И умершим бабушке с дедушкой. И нам, выехавшим. И таким же соседям. На улице выехало 8 семей. Умерло еще больше. Моим соседям слева и справа принесли приглашения не только на их умерших родственников, но и на тех соседей, которые жили до них и у которых они когда-то (лет 20 тому назад) купили дома. Вот так!

Поэтому «голосовать» на псевдо-выборах в ОРЛО, похоже, будут и живые, и мертвые, и не рожденные, ну, и мы, переселенцы-беженцы.

За умерших — царства им небесного — я уже и молчу, нам такие же приглашения приносили на выборах Януковича. Ругайся, не ругайся, проверяй списки избирателей, это никому не интересно, в списках тогда были все — живые и не рожденные. Сейчас эту когорту «избирателей» пополнили переселенцы-беженцы, выехавшие в Украину и РФ . Даже те, кто с 2014-го никогда больше не пересекали линию разграничения ОРДЛО после переселения в мирную часть Украины.

Приглашения разносили учителя с СШ № 7 – там, как всегда, избирательный участок, они и на «рыфырендуме» были самые активные. Соседи говорят им — как же так, умершим-то зачем разносите, тем, кто дома продал и не живет, эти вообще в Укропию умотали, ни разу сюда не возвращались, а вы и им принесли. Ответ: нам все равно, у нас списки избирателей.

Соседи на выборы пойдут. Боятся, что в ОРЛО их лишат пенсии. И… нужно же все- таки строить «республику» раз так «получилось». А вдруг будет лучше!

О том, что списки проголосовавших попадут в Украину и их здесь лишат пенсии, они не боятся. Пенсии делают через решал и платеж работнику пенсионного, так что тут все нормально. Коррупция их хранит лучше любого бога. А вот в ОРЛО могут быть санкции. Здесь все, как под колпаком. Все друг друга знают. Не придешь на выборы-донесут те же учителя, «члены» «избирательных комиссий».

Да и за участие в «референдуме» же никого в Украине не наказали, чего бояться. Хотя, не скрывают, опасения, что «члены» «избирательных комиссий» или «милиция» ОРДЛО продадут-передадут списки проголосовавших в Украину. Но особого страха нет. Их вывод- людей на Донбассе, которые поддержали в 2014-м «русский мир па-багатому», голосовали на «референдуме 2014» и проголосуют сейчас, очень много, всех не посадят, да и когда это будет, в возвращение Украины здесь никто не верит, все морально готовы к длительной жизни в непризнанном гетто.

Кого-то это гетто устраивает. Кого-то нет. Кто-то разочаровался. Кто-то еще верит в Россию (возьмут, путин же обещал, многоходовочка). Большинство ждет смены «хунты», то есть, все же российская пропаганда не врет, ставку делают на смену проукраинского политикума на пророссийский, только после этого будет решаться судьба Донбасса.

Об участии в «референдуме 2014» говорят не охотно, мол, не знали, обманули, конечно же, сейчас бы не пошли, и не поддержали «русский мир», но… Но… Украина же сама виновата, напала, армию ввела, обстреливать начала «мирный народ Донбасса, который просто не хотел жить под гнетом». Здесь все стабильно начинают «Порошенко», напоминание, что «русская весна» началась до выборов в Украине, пропускают мимо ушей. У них своя логика и свой мир. Там все четко — «хунта Порошенко захватила власть-народ Донбасса восстал, хунта обстреляла и попыталась поставить Донбасс на колени». А вообще они все за мир и Украину и никогда не хотели ни в РФ, ни в «лнр», мы их не так поняли. Путаются и с «бюллетенями 2014»- не было там «за лнр»-говорят- «не было и все». Было что-то другое, а «лнр» потом подбросили.

Не спорю. Нервы. Здоровье. Устала. Тут, вообще, главное не спугнуть и выслушать.

На эти «выборы» опять пойдут- обещали же льготы, телефон пополнят и еще что-то. Рабочим явка обязательна, будут проверять. Пенсионерам… Здесь все всех знают. Лучше сходить.

О пенсиях. Все мои соседи получают 2 пенсии: украинскую и лыныровскую. За пенсией ездят через Россию в Меловое. Дорого. Очень. Дорога, взятки. Но, все равно оно того стоит, можно привезти продукты, лекарства. У кого пенсия шахтерская — престижная и в Украине, и в «лнр», те живут хорошо. Им даже нравится ситуация. У кого есть еще и регресс, кроме пенсии, те вообще не хотят возврата в Украину — 4 выплаты на одного человека- за это можно и воевать. Свет, газ, хлеб, вода, пиво, водка, дешевле, чем в Украине. Все остальные продукты в ОРЛО очень дорогие. Очень дорогие овощи и фрукты.

В прошлом году был неурожай огурцов, так 5 баночек огурцов соседка хранила только на праздники. Как в СССР, -спрашиваю я, — она удивляется, замолкает, а потом говорит, нет, в СССР так было только с зеленым горошком, а огурцы у нее всегда были. Здесь у каждого свой мир внутри. К нему не достучаться.

Картошка в этом году не уродила в ОРДЛО, как и зерновые. Все завозное- белорусское и российское. Овощи -очень дорого. И фрукты. Еще раз подчеркивает. О картошке, как мне показалось, говорит вообще с тоской. «Что у тебя сегодня? Пюрешка? Пюрешка-это здорово, а картошка не жилистая?»… Здесь перестаем понимать друг друга. Я не понимаю, как картошка может быть с жилами, она не понимает, как пюрешка может быть «як масло».

Из лекарств в ОРЛО доступные по цене (тем, у кого пенсия средняя, не шахтерская) только российские. И то не все. Украинские под заказ и дорого. Все болеют и умирают. Об этом напишу подробнее. Женские разговоры они всегда подробно кто и чем болеет, и кто и чем лечится.

Сделала для себя массу открытий о «лечении» в России и ОРЛО. Я не специалист, но колоть горячие уколы — кальция хлорид (хлористый кальций) — при всех болезнях, включая сердечные, сосудистые, аппендикс и грипп, это, мне кажется, какой-то сюр. Но, это назначают всем подряд. Инфаркт. Инсульт. Грипп. ОРВИ. Варикоз. Аппендикс. Вот соседку сейчас «горячими уколами» лечат и от ОРВИ и от сердца. Режет слух «от сердца». Да, с таким лечением, уверена, можно и от сердца избавиться. Соседки удивляются, что моя мама еще жива. Там ее ровесницы уходят одна за одной. Микроинсульт, таким там один диагноз — не жилец.

Студенты учатся в «ВУЗах» ОРЛО на очном, но заочно. То есть, можно не появляться на занятиях, все равно будет диплом. Молодежь активно уходит в «народную милицию», «учится» в «ВУЗах» и работает на шахте одновременно. Как? Это сюр зоны.

А еще в зоне больше негде ловить рыбу. Рыба в зоне только завозная, и очень дорого.

В долыныровские времена у нас было много рыбаков-любителей, и много зарыбленных частных ставков, где можно было рыбачить за деньги. Или ездить на российский Дон, на наш Северский Донец, на водохранилища области и района, ну, или в Донецкую область, на Голубые озера.

Сейчас рыбы нет. Есть частные ставки, где рыбалка только для камуфлыжников. Блат! Только для избранных камуфлыжников.

Но, большинство ставков просто без рыбы. Рыбозаводчики разорились и бросили это дело. Рыбу выглушили гранатами «защитники» и «асвабадители» или вытягали на электро-удочки. Бизнес в ОРЛО-безумная затея для самоубийц. Зарыбишь ставок, вырастишь, вложишь, потом приедут камуфлыжники, кинут пару гранат, и все…Что покрупнее заберут, остальное вымрет.

Поэтому рыбалка — это в прошлом. Отдых под звездами у костра в палатке, это в прошлом. Свобода передвижения… Свобода выбора…

В прошлом осталось так много неважного и банального, оказавшегося важным и не банальным. Вот только осознания, что они от всего этого избавили себя сами, нет.

В конце разговора соседи вздыхают,- не вернешься,- уже без вопроса. Констатация!

Не вернусь!

Здесь все ждали, — как-то слишком грустно и разочарованно звучит «ждали»,- что вы там не приживетесь, долго ждали, обсуждали, как будем встречать (как побитых укропских собак — слышится мне между интонаций), а вы вот, не вернулись, как же так, ведь тут же дом, правда…Замолкают!

Я помогаю им справиться с неловкостью и молчанием, говорю, что я все знаю. Он разграблен. И в нем уже живут.

Это моя маленькая точка. Во мне. В невозврате. В непрощении. В войне.

Ах, да, итог же, — уважаемые беженцы-переселенцы, не пугайтесь, но за вас в ОРДЛО сделают «выбор» на «выборах» без «выбора». Я промониторила Краснодон (Сорокино), Ровеньки и Свердловск (Должанск) ОРЛО, везде ситуация одинаковая. Выехавшие из зоны переселенцы в списках «избирателей».

Возможно, это чтобы показать явку. Возможно, чтобы затеряться в среде «здесь все», чтобы потом, если будет наказание, вот, мол, смотрите, эти выехали, и голосовали, наказывайте всех. В общем, ситуация гадкая и дикая. Мерзкая, как вся ОРДЛыния с ее па-багатому и русским миром.

Я пишу с 2014-го года. Дневник? Блог? Плачь? Исповедь? — Трудно сказать!- Монолог? Диалог?- не знаю.

Я просто знаю, что очень важно тем, кто не видел войны и оккупации, не слышал вот этих алчных «пабагатому, забрать и поделить, какая разница под кем», им нужно знать все.

В ОРДЛО не может быть выборов. Там нет свободы.

Господи, люди, политики, граждане, да поймите же, там нет свободы не то чтобы выбрать и проголосовать (даже мертвые обязаны и должны ходить на выборы), там нет свободы, чтобы жить. Ни в «законах», ни в самих людях. Даже территории там отравлены, что говорить о внутреннем мире людей.

Нам нужно это все знать, чтобы понять и принять единственное правильное решение- поражение в правах, жителей оккупированных районов Донбасса и Крыма, оставшихся в оккупации. Иначе, мы не построим государство. Они так и будут тянуть нас в совок. А «члены избирательных комиссий» Донбасса, так и будут тасовать «выборы» под своих, нужных, и обещающих реванш, па-багатому, гречку, ну, хоть что-нибудь.

К мертвым не обращаюсь. Верю, они видят с неба все, и, возможно, сделают свой выбор там, распределяя новоприбывших «наварасов» в лучшие места Ада.

Источник: https://antikor.com.ua