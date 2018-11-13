- Северодонецк — с теплом, но 50 домов все еще ждут 12:32
- Климкин пообещал, что в Украине будет «свободный европейский Донбасс»10:31
- Гибридная армия РФ гремит ударами минометов: мощный ответ ВСУ заставил противника считать потери09:31
- Ситуация в пунктах пропуска утром 13 ноября09:06
- На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения и получили "ответку" от ВСУ 08:09
- "Скоро под**нем все, они ждут нашей смерти", - в ОРДО открыто проклинают боевиков и Россию, жители на грани21:35
- Недействительны. В ПА ОБСЕ сделали заявление по «выборам» в ОРДЛО21:14
- Предатели в Донецке стали быстро "переобуваться": все вдруг вспомнили об Украине, у "ДНР" перспективы мрачные 20:52
- В НАТО отреагировали на незаконные выборы в ОРДЛО19:45
- Разведка: Во время «выборов» в ОРДЛО рассылали смс-сообщения с угрозами19:15
Северодонецк — с теплом, но 50 домов все еще ждут
В Северодонецке без централизованного отопления остаются еще более 50 домов и три школы.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Северодонецкого городского совета, передают novosti.dn.ua.
Два жилых дома пока без отопления из-за аварий на теплотрассе, еще 50 домов – из-за внутридомовых порывов на теплосетях. Днем 12 ноября без тепла также были школы №№6, 11 и 12.
Заместитель городского головы Владимир Прядко заявил, что эти дома и задния находятся под контролем аварийной службы, там пытаются решить проблему.
Ранее сообщалось, что Северодонецкой ТЭЦ не дали номинацию на отбор/закачку природного газа. 8 ноября на открытом слушании ТЭЦ анонсировала повышение тарифов на тепло для населения на 17 — 20%. Позднее было решено, что ТЭЦ начнет закачку газа без получения номинации от «Нафтогаза».
Абоненты ТЭЦ с 1 ноября были без отопления — это более 600 жилых домов, 9 школ и 6 детских садов.
Теги: Донбасс, Северодонецк, Нафтогаз, отопление, ТЭЦ, тарифы
- Донецкую область угрожают оставить без горячей воды и отопления
- Донецкую область просят срочно рассчитаться с долгами за газ
- Прокуратура спасла Краматорск от "ледникового периода"
- Грядут холода - а котельные опечатаны!
- Донецку не дают лимиты на газ для отопления?
- Донецких коммунальщиков просят погасить долги за газ
- Северодонецк — с теплом, но 50 домов все еще ждут 12:32
- В Донецке боевики «ДНР» собираются ставить новый блокпост12:10
- "Вот это работа", - Сеть смеется над "депутатами" "ДНР", которые "засветились" на выставке пуховых платков11:49
- В Горловке начали увольнять бюджетников, отказавшихся идти на выборы11:12
- Масштабное ДТП с трамваем в Мариуполе: столкновение превратило внедорожник "Азова" в груду металла10:49
- Климкин пообещал, что в Украине будет «свободный европейский Донбасс»10:31
- Пушилина "свергли" сразу после "выборов": Россия назначила своего "премьера" Ананченко управлять "ДНР"10:09
- В Горловке на «Стироле» заговорили о забастовке09:48
- Гибридная армия РФ гремит ударами минометов: мощный ответ ВСУ заставил противника считать потери09:31
- Ситуация в пунктах пропуска утром 13 ноября09:06
- Северодонецк — с теплом, но 50 домов все еще ждут 12:32
- В Донецке боевики «ДНР» собираются ставить новый блокпост12:10
- "Вот это работа", - Сеть смеется над "депутатами" "ДНР", которые "засветились" на выставке пуховых платков11:49
- Глава Минобороны: «Не военным людям военную форму носить не нужно»11:30
- В Горловке начали увольнять бюджетников, отказавшихся идти на выборы11:12
- Масштабное ДТП с трамваем в Мариуполе: столкновение превратило внедорожник "Азова" в груду металла10:49
- Климкин пообещал, что в Украине будет «свободный европейский Донбасс»10:31
- Пушилина "свергли" сразу после "выборов": Россия назначила своего "премьера" Ананченко управлять "ДНР"10:09
- В Горловке на «Стироле» заговорили о забастовке09:48
- Гибридная армия РФ гремит ударами минометов: мощный ответ ВСУ заставил противника считать потери09:31
- Доверенные Путина забрали важнейших специалистов из "ЛДНР" в Россию: Der Spiegel о разграблении Донбасса07:38
- Ваш главный враг по Знаку Зодиака22:33
- Как нить на запястье может изменить вашу судьбу22:12
- Медики подсказали, о каких недугах "говорят" холодные руки19:28
- Ученые рассказали, опасны ли соцсети для здоровья17:05
- Врачи подсказали, какие продукты помогут избавиться от простуды13:45
- Чем опасен предстоящий год Желтой Свиньи08:30
- Назван самый простой способ снизить давление15:00
- Медики рассказали, как кофе влияет на печень22:48
- Какие 4 пары знаков Зодиака идеально совместимы22:15
- Александр Захарченко «жив»: дончане вносят свои коррективы в бюллетени
- "Такого позора на Донбассе еще не было..." - очевидцы рассказали, что происходит на "выборах" "ДНР" на самом деле
- «Людей обманули третий раз». Горловчане возмущены «консервацией» «Стирола»
- В Рубежном распрощались с отоплением: Безответственные чиновники вырезали даже стояки
- Террорист Ходаковский в отчаянии: "Донбасс снят с повестки в Кремле, нас выбьют отсюда"
- «Не простое было здание»: К взорванному дому в Донецке спешат боевики
- На оккупированном Донбассе подняли флаг Украины, боевики взбесились: бунты продолжаются
- Всю суть "выборов" в Донецке и Луганске показали несколькими снимками
- Цимбалюк сообщил, какое будущее ждет Пушилина на посту главы боевиков "ДНР" после громкого заявления
- "Нельзя так ломать людей, опасно", - пропагандистка РФ Ахмедова о "выборах" в Донецке и Луганске