Северодонецк — с теплом, но 50 домов все еще ждут

13.11.2018 12:32

В Северодонецке без централизованного отопления остаются еще более 50 домов и три школы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Северодонецкого городского совета, передают novosti.dn.ua.

Два жилых дома пока без отопления из-за аварий на теплотрассе, еще 50 домов – из-за внутридомовых порывов на теплосетях. Днем 12 ноября без тепла также были школы №№6, 11 и 12.

Заместитель городского головы Владимир Прядко заявил, что эти дома и задния находятся под контролем аварийной службы, там пытаются решить проблему.

Ранее сообщалось, что Северодонецкой ТЭЦ не дали номинацию на отбор/закачку природного газа. 8 ноября на открытом слушании ТЭЦ анонсировала повышение тарифов на тепло для населения на 17 — 20%. Позднее было решено, что ТЭЦ начнет закачку газа без получения номинации от «Нафтогаза».

Абоненты ТЭЦ с 1 ноября были без отопления — это более 600 жилых домов, 9 школ и 6 детских садов.