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В Луганской ОГА рассказали о новшествах ВНО – 2019

16.11.2018 17:04
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В Луганской ОГА рассказали о новшествах ВНО – 2019

В 2019 году выпускникам учреждений общего среднего образования результаты внешнего независимого оценивания (ВНО) по трем учебным предметам будут зачтены как результаты государственной итоговой аттестации. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

Отмечается, что участники ВНО должны обязательно сдать:

  • украинский язык и литературу;
  • математику или историю Украины (по выбору участника);
  • еще один предмет из перечня (история Украины, математика, биология, география, физика, химия, а также английский, испанский, немецкий или французский язык).

«Важно, что в 2019 году учащиеся (слушатели, студенты) учреждений профессионального (профессионально-технического), высшего образования, которые в этом году будут завершать получение полного общего среднего образования, обязательно будут проходить государственную итоговую аттестацию в форме ВНО по двум предметам: украинскому языку и математике или истории Украины (период ХХ – начало XXI века) на выбор», – отметили в пресс-службе.

В Луганской ОГА также напомнили, что в 2018 году для указанной категории лиц обязательным была государственная итоговая аттестация в форме ВНО только по украинскому языку.

«Лица с нарушениями зрения смогут пройти ВНО по украинскому языку и литературе, математике, истории Украины и биологии: задания будут напечатаны рельефно-точечным шрифтом Брайля. Кроме этого, в 2019 году состоится апробация технологии проведения внешнего независимого оценивания для лиц с глубокими нарушениями зрения, которая предусматривает использование компьютерной техники и специальных программных средств для слепых и слабовидящих людей. Апробация будет внедряться во время дополнительной сессии ВНО по украинскому языку и литературе, математике, истории Украины и биологии», – проинформировали в пресс-службе.

Как и в прошлые годы, по запросу участников задания сертификационных работ по истории Украины, математике, биологии, географии, физике и химии будут переведены на крымскотатарский, молдавский, польский, русский, румынский и венгерский языки.

 Источник : https://dnews. 

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Теги: Донбасс, ВНО, ОГА
 
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