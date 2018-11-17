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Луганск под ударом: оккупационные власти отключили свет, отопление и Интернет - люди замерзают и готовятся к концу света
Боевики продолжают нести горе и разруху для мирных жителей на оккупированных территориях Донбасса.
Сообщается, что в оккупированном сепаратистами городе Луганск сегодня отключат свет, а в последние дни у многих жителей нет ни электроэнергии, ни отопления, ни воды и такая катастрофическая ситуация будет длиться еще несколько дней, что может нести угрозу здоровью и жизни мирных граждан, уведомляет "Диалог.UA".
Оккупанты обещают все "нормализировать" 19 ноября. Луганчане больше всего переживают за отопление в своих домах, а также опасаются того, что во время его включения 18 или 19 ноября будут происходить страшнейшей силы порывы.
Также согласно некоторым данным, в двух районах Луганска (Артемовском и Жовтневом) света не будет и 19 числа, то есть отключение затянется на несколько дней. Стоит отметить, что у многих также отсутствует возможность выхода в Интернет.
Исходя из всего этого, можно сделать вывод, что боевики просто отрезают мирное население от всего мира, заставляя просто выживать всеми способами.
Теги: Донбасс, Луганск, Интернет, отопление, отключение, электроэнергия, боевики
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