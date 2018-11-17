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В ОБСЕ рассказали о новых позициях боевиков возле участка разведения сил
17.11.2018 09:07
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала новые позиции боевиков на неподконтрольной территории Луганской области.
Об этом сообщается в отчете миссии, передает novosti.dn.ua.
«14 ноября беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ дальнего радиуса действия обнаружил траншеи протяженностью приблизительно 100 м и не менее 2 огневых позиций (все зафиксированы впервые, не зафиксированы по данным наблюдения от 15 октября 2018 года) к северу от железнодорожного пути северо-восточнее н. п. Молодежное (неподконтрольный правительству, 63 км к северо-западу от Луганска)», - говорится в отчете.
Отмечается, что позиции располагаются в переделах от 10 до 70 м на запад от участка разведения в районе Золотого.
Теги: Донбасс, Луганская область, ОБСЕ, беспилотник, боевики, траншеи
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