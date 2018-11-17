В ОРЛО часть шахтеров уволили из-за акции протеста

17.11.2018 20:29

Оккупационная «власть» «ЛНР» уволила четверых организаторов акции протеста на шахте «Партизанская» на неподконтрольной Украине части Луганской области. Об этом сообщило сообщество «Другой Луганск» в социальной сети, пишет ДонПресс.

Также, в сообществе опубликовали фотографию соответствующего «приказа», в котором сказано, что 29 октября работники участка № 5 по окончанию 3−1 и 4-й смен сообщили горному диспетчеру об отказе выезжать на поверхность. В то же время, руководители предприятия не были уведомлены о несанкционированной акции, которая «привела к остановке предприятия».

Согласно данному «приказу», были уволены подземный проходчик, машинист и два горных мастера.

При этом представитель омбудсмена Украины на Донбассе Павел Лисянский заявил, что уволили только зачинщиков акции. Он добавил, что 18 горняков шахты «Партизанская» отказались подниматься на поверхность из-за системной невыплаты зарплаты. Лиснянский уточнил:

«Уволить решили горняков, после так называемых выборов НВФ „ЛНР“, чтобы не создавать протестных настроений».