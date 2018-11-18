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Архив - Луганская область

На Донбассе жители хутора Вольный остались без электроснабжения и отопления

18.11.2018 13:29
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На Донбассе жители хутора Вольный остались без электроснабжения и отопления

На Донбассе жители хутора Вольный (часть поселка Золотое-4, Луганская обл.) больше месяца живут без отопления и электроэнергии.

Об этом сообщается в отчете в отчете наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, передает donpress.com.

«СММ осуществляла мониторинг ситуации, в которой оказалось гражданское население, проживающее вдоль линии соприкосновения. Жительница микрорайона Вольный в н. п. Золотое-4 (59 км к западу от Луганска) (в возрасте от 60 до 70 лет) сообщила наблюдателям, что около месяца в районе отсутствует электричество. В предыдущие дни другие жители по отдельности сообщили, что район находится без электричества уже месяц», — говорится в сообщении.

По сообщению главы военно-гражданской администрации в Золотом миссии ОБСЕ, во многих домах поселка отсутствуют отопление и электроэнергия.

В освобожденном хуторе Вольном обстрелы не позволяют энергетикам восстановить поврежденный участок линии электропередач.



Теги: Донбасс, отопление, Луганская область, электроэнергия, ОБСЕ, обстрелы
 
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