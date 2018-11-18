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Архив - Луганская область

В "ЛНР" выгнали с работы шахтеров, которые "вздумали бунтовать" – горняки требовали вернуть долги по зарплате

18.11.2018 07:31
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В "ЛНР" выгнали с работы шахтеров, которые "вздумали бунтовать" – горняки требовали вернуть долги по зарплате

Пока путинский олигарх с украинским корнями Сергей Курченко через свою компанию "Внешторгсервис" продает уголь, добытый на оккупированном Донбассе, сами шахтеры голодают.

На некоторых предприятиях задолженность по зарплате, ставшей после захвата территорий копеечной, достигает пяти месяцев. Попытки протестовать ни к чему хорошему не приводят. На оккупированной части Луганщины горняки предприятия "Партизанская", расположенного в Антраците, лишились работы из-за требований вернуть задолженность по зарплате. Об этом сообщает "Диалог.UA".

Такую информацию на своей странице Facebook опубликовал правозащитник, помощник украинского омбудсмена Павел Лисянский. Правозащитник также разместил фотографию приказа "Минтопэнерго ЛНР" об увольнении "нарушителей спокойствия".

"Как сообщили мне источники информации на оккупированной территории, уволили только зачинщиков. 29 октября 18 горняков шахты "Партизанская" отказались подниматься на поверхность из-за системной невыплаты заработной платы. Уволить решили горняков после так называемых выборов НВФ "ЛНР", чтобы не создавать протестных настроений",- написал Лисянский.



Теги: Донбасс, зарплата, увольнение, бунт, ЛНР, горняки, шахтеры, долги
 
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