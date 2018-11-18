Замерзающие жители Луганска боевикам: "Не говорите нам теперь о "плохой" Украине, она над нами так не издевалась"

18.11.2018 08:01

У луганчан практически не работает мобильная связь, с перебоями действует Интернет, еще не везде включили свет.

Но больше всего жители "ЛНР" расстроены отсутствием отопления и воды, их так и нет, передает "Диалог.UA".

В соцсетях луганчане пишут, что к вечеру субботы 17 ноября квартиры остыли настолько, что многие поодевали шапки и куртки, а, по данным оккупационных "властей", отопление начнут подавать только с 18 ноября. "Годовалая дочь спит в комбинезоне и шапке, изверги, где отопление, за которое мы платим", "Герстал, отопления нет", "На Мирном тоже нет", "И центр без отопления", - жалуются в соцсетях луганчане.

По их словам, в некоторые районы свет стали подавать еще с раннего утра 17 ноября, чего не скажешь о других городах, временно подконтрольных боевикам "ЛНР". Так, на отсутствие света в соцсетях жалуются Ровеньки, Алчевск, Брянка, Лутугино, Антрацит и др. "Маме в Ровеньки не дозвонишься, скорей всего, там у них света нет до сих пор", "А потом говорят, что фашисты в Украине. А это в "ЛНР" геноцид на самом деле", "Анонимно только, у нас в алчевской больнице даже родственникам больных сказали еще 15 ноября побольше одеял принести, никто ничего и никакими генераторами обогревать не собирался", - рассказывают в соцсетях о последствиях блэкаута жители "ЛНР".

"Луганск, Советская, воды нет, связи, можно сказать, тоже нет", " Заречный свет дали, интернет еле-еле, всего остального нет", "Комарова, свет только появился, связи нет, воды нет, отопления нет", " Пусть мне теперь хоть кто-то вякнет про "плохую" Украину. Впервые вижу такое за свою жизнь, вторые сутки без тепла", "Годуванцева замерзает, стояки ледяные", "Молодежный, связь с перебоями, свет есть, воды и тепла нет", - рассказывают луганчане.