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В Луганске пьяный водитель въехал в дерево: есть пострадавшие
20.11.2018 20:11
Вчера вечером в неподконтрольном Украине Луганске произошло ДТП в результате которого пострадали двое человек.
Об этом сообщают в сообществе «Свердловск, ты должен это знать!» в социальной сети, передает donpress.com.
Так, в сообществе отмечают:
«В районе супермаркета „Абсолют“ на ул. Градусова водитель „Opel Vectra C“ — Александр Пальчуковский, 1995 г. р., устроил стрит-рейсинг и влип в дерево.
Пальчуковский профессиональный водитель фуры. Думал, что его навыки вождения настолько круты, что сможет и пьяный…
В результате ДТП, Пальчуковский, в состоянии комы, доставлен в реанимацию.
Также пострадал пассажир. Его госпитализировали с многочисленными переломами.
А ведь на месте дерева могла быть встречная машина или пешеход».
Теги: Донбасс, Луганск, реанимация, ДТП, соцсети, пьянство, пострадавшие
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