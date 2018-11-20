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Архив - Луганская область

В Луганске пьяный водитель въехал в дерево: есть пострадавшие

20.11.2018 20:11
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В Луганске пьяный водитель въехал в дерево: есть пострадавшие

Вчера вечером в неподконтрольном Украине Луганске произошло ДТП в результате которого пострадали двое человек.

Об этом сообщают в сообществе «Свердловск, ты должен это знать!» в социальной сети, передает donpress.com.

Так, в сообществе отмечают:

«В районе супермаркета „Абсолют“ на ул. Градусова водитель „Opel Vectra C“ — Александр Пальчуковский, 1995 г. р., устроил стрит-рейсинг и влип в дерево.
Пальчуковский профессиональный водитель фуры. Думал, что его навыки вождения настолько круты, что сможет и пьяный…

В результате ДТП, Пальчуковский, в состоянии комы, доставлен в реанимацию.

Также пострадал пассажир. Его госпитализировали с многочисленными переломами.

А ведь на месте дерева могла быть встречная машина или пешеход».



Теги: Донбасс, Луганск, реанимация, ДТП, соцсети, пьянство, пострадавшие
 
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