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В ОРЛО насмерть замерзла 63-летняя женщина
20.11.2018 14:57
В неподконтрольном украинскому правительства Перевальске Луганской области насмерть замерзла пожилая женщина. Об этом сегодня сообщает так называемое «МЧС ЛНР».
Так, в «ведомстве» отметили, что в приемное отделение ЦРБ Перевальска с диагнозом «общее переохлаждение, обморожение 1−2 степени костей рук и стопы» был доставлен труп женщины 1955 года рождения.
При этом на данный момент обстоятельства смерти женщины не сообщаются
Теги: Донбасс, женщина, смерть, замерз, ОРЛО
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