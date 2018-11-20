В ОРЛО насмерть замерзла 63-летняя женщина

20.11.2018 14:57

В неподконтрольном украинскому правительства Перевальске Луганской области насмерть замерзла пожилая женщина. Об этом сегодня сообщает так называемое «МЧС ЛНР».

Так, в «ведомстве» отметили, что в приемное отделение ЦРБ Перевальска с диагнозом «общее переохлаждение, обморожение 1−2 степени костей рук и стопы» был доставлен труп женщины 1955 года рождения.

При этом на данный момент обстоятельства смерти женщины не сообщаются