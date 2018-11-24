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Архив - Луганская область

ОБСЕ зафиксировала свежие повреждения в жилом районе Михайловки

24.11.2018 13:06
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ОБСЕ зафиксировала свежие повреждения в жилом районе Михайловки

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Золотом-5 (Луганская обл.) жилой дом был поврежден в результате обстрела.

Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, передает dnews.dn.ua.

«20 ноября на ул. Лизы Чайкиной, 8, в н. п. Золотое-5 (Михайловка; неподконтрольный правительству, 58 км к западу от Луганска) члены патруля Миссии видели разбитое окно с северной стороны и не менее четырех пробоин диаметром приблизительно 10–15 см в трех других окнах с северной стороны на втором этаже двухэтажного многоквартирного дома», – говорится в сообщении.

По оценке наблюдателей, эти повреждения возникли недавно вследствие обстрела. По словам двух местных жителей (мужчины приблизительно 30 лет и женщины в возрасте примерно 50 лет), обстрел произошел в этом районе вечером 19 ноября, в результате чего было повреждено здание.



Теги: Донбасс, здание, Луганская область, обстрел, ОБСЕ, повреждения
 
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