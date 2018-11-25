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В ОБСЕ рассказали, как люди идут по обледенелому мосту через КПВВ «Станица Луганская»
На пешеходном переходе на КПВВ «Станица Луганская» обледенел мост. Также на нем есть снег.
Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, передает dnews.dn.ua.
При этом в Миссии отмечают, что на этом пункте перехода скапливаются очереди.
Так, в отчете основе информации, поступившей по состоянию на 23 ноября отмечается, что в 10:00 на блокпосте незаконных вооруженных формирований к югу от моста в Станице Луганской наблюдатели видели примерно 550 человек в очереди на переход в подконтрольные правительству районы и около 100 человек в очереди в противоположном направлении.
В 11:40 команда СММ видела ориентировочно 500 человек в очереди на переход в подконтрольные правительству районы и приблизительно 100 человек в очереди в противоположном направлении. Наблюдатели также видели 200 человек, ожидающих автобус в неподконтрольный правительству Луганск.
В 12:20 на контрольном пункте въезда-выезда к северу от Станицы Луганской команда Миссии видела около 100 человек в очереди на выход из подконтрольных правительству районов и приблизительно 80 человек в очереди в противоположном направлении. Примерно три часа спустя наблюдатели видели ориентировочно 160 человек в очереди на выход из подконтрольных правительству районов и приблизительно 180 человек в очереди в противоположном направлении.
«Команда Миссии по-прежнему фиксировала снег и обледенение на мосту и деревянных конструкциях», – говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, мост, обледенение, ОБСЕ, Станица Луганская, КПВВ, очереди
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