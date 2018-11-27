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Пропагандисты «ЛНР» запугивают людей «наступлением ВСУ». Началась паника
Пропагандисты, подконтрольные оккупационным «властям ЛНР» и российским оккупантам запугивают жителей временно оккупированных территорий «наступлением ВСУ».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Сегодня во временно оккупированном Луганске, благодаря заявлениям пропагандистов, подконтрольных оккупационным «властям ЛНР» и российским оккупантам о «наступлении ВСУ», среди определенной категории населения началась паника. Дошло до того, что в середине дня родители начали поспешно забирать детей из детских садиков.
Вот что рассказывают жители временно оккупированного Луганская в соцсетях:
«А тем временем в «лнр» многие родители спешно забирают своих детей из дет. садов. Странная картина, как для обеда»,
«Видно, хорошо нагнетают пропагандоны на Луганск24»,
«Йой, як «попрьот»)».
Теги: Донбасс, паника, ЛНР, ВСУ, наступление, соцсети, оккупанты
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