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Архив - Луганская область

В очереди перед КПВВ «Станица Луганская» умер мужчина

29.11.2018 07:51
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В очереди перед КПВВ «Станица Луганская» умер мужчина

В среду, 28 ноября, в очереди перед КПВВ «Станица Луганская» умер мужчина 1952 года рождения.

Об этом сообщает БФ «Право на защиту», передают novosti.dn.ua.

«Мужчина вместе с женой направлялся из неподконтрольной правительству Украины территории… Во время пересечения линии соприкосновения мужчине стало плохо. Медработники пытались его спасти, но безуспешно. Врачи констатировали смерть мужчины. Предварительно причиной смерти стал тромб», - говорится в сообщении.

«Станица Луганская» - единственный работающий пункт пропуска в Луганской области. Он – пешеходный.



Теги: Донбасс, смерть, Луганская область, тромб, умерший, медики, Станица Луганская
 
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