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На Донбассе ОБСЕ засекли более 100 единиц тяжелой техники боевиков
Наблюдатели ОБСЕ с помощью беспилотника заметили десятки единиц тяжелой техники вне мест хранения согласно договоренности об отводе вооружения.
Это танки, ракетные системы, артиллерия, сообщают штаб Объединенных сил со ссылкой на украинскую сторону в СЦКК, передает segodnya.ua.
Так, 29 ноября в оккупированных районах Луганской области замечено размещение реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град": в районе Боково-Платово обнаружено 22 единицы, у Миусинска – шесть, а вблизи Садового – восемь единиц. Вблизи Миусинска оккупанты также сосредоточили 12 буксируемых гаубиц Д-30 "Лягушка", 10 самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика", семь танков Т-72 и четыре зенитных ракетных комплексов 9К35 "Стрела-10".
Также оккупанты разместили на юго-западе от Луганска в районе Хрустального (бывший Красный Луч) два танка Т-72, 17 буксируемых гаубиц (восемь 2A36 "Гиацинт-Б" и девять 2А65),а в районе Боково-Платово – шесть самоходных гаубиц 2С1, 11 прицепных гаубиц (пять 2А65 и шесть Д-30) и четыре противотанковые пушки МТ-12 "Рапира"
Украинская сторона в СЦКК отмечает, что Россия очередной раз показывает свою заинтересованность в дальнейшем обострении конфликта и нежелании соблюдать Минские соглашения.
Теги: Донбасс, Луганская область, ОБСЕ, беспилотник, бронетехника, военная техника, СЦКК
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