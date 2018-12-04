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Архив - Луганская область

Ликвидирована известная террористка из "ЛНР" Ковалева: боевики вне себя от горя и не могут в это поверить

04.12.2018 09:31
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Ликвидирована известная террористка из "ЛНР" Ковалева: боевики вне себя от горя и не могут в это поверить

Пособницу боевиков разнесли в соцсетях за фейковые "медали". Сепаратистки не стало 24 ноября, обстоятельства ее ликвидации пока не разглашаются.

Фото предательницы Украины из оккупированного Алчевска показал в Twitter украинский блогер Necro Mancer‏, передает "Диалог.UA".

Елену Ковалеву похоронили 25 ноября, боевики горюют в соцсетях и называют ее хорошим товарищем.

Как стало известно, на сторону террористов перешли некоторые родственники сепаратистки. Данные о Ковалевой есть на сайте "Миротворец". Сторонница боевиков подалась к террористам практически с самого начала войны на Донбассе. Сепаратисты писали в соцсетях, что Ковалева была хорошим поваром и такого человека они никогда не забудут.

В то же время в комментариях подняли на смех "медали" террористки, которыми ее наградили за "боевые доблести".



Теги: Донбасс, ликвидация, похороны, повар, террорист, ЛНР, боевики, соцсети
 
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