В ОРЛО произошла масштабная авария — 9 пострадавших

06.12.2018 15:20

В Краснодонском районе Луганской области из-за гололедицы столкнулись 5 легковых автомобилей и перевернулся автобус, в результате ДТП пострадали 9 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе «МЧС ЛНР», передает donpress.com.

По данным «ведомства», авария произошла сегодня около 08:00 по местному времени между неподконтрольными Украине селами Самсоновка и Придорожное. «МЧС ЛНР» отмечает:

«Водитель машины хотел обогнать другого участника движения. В результате из-за скользкого покрытия случилось лобовое столкновение. Три других легковых авто, которые ехали рядом, также пострадали. Водитель пассажирского автобуса хотел объехать образовавшуюся пробку, но ушел в кювет и перевернулся».

Отмечается, что все девять пострадавших были доставлены в центральную городскую больницу Краснодона.