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ОБСЕ: Люди получают травмы на мосту у КПВВ «Станица Луганская»

08.12.2018 11:12
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ОБСЕ: Люди получают травмы на мосту у КПВВ «Станица Луганская»

Деревянный мост у пункта пропуска «Станица Луганская» остается скользким и травмоопасным.

Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ, передают novosti.dn.ua.

Представитель международной организации рассказал наблюдателям, что недавно они оказали медицинскую помощь людям, получившим травмы в результате падения на скользкой поверхности моста.

По наблюдениям миссии ОБСЕ, поверхность деревянных конструкций над разрушенной секцией моста была по-прежнему мокрой и скользкой.

В Луганской области работает только пункт пропуска «Станица Луганская». Он является исключительно пешеходным, а подконтрольную украинским властям территорию с неподконтрольной соединяет деревянный мост.



Теги: Донбасс, травмы, гололед, мост, ОБСЕ, пункт пропуска, Станица Луганская, КПВВ
 
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