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В Луганске отправился "на подвал" основатель группировки "Призрак" Костин: громкие подробности
В оккупированном Луганске террористы схватили своего подельника, одного из основателей скандальной группировки "Призрак" Александра Костина.
О громком аресте в террористической "ЛНР" сообщил Twitter-аккаунт IgorGirkin, передает "Диалог.UA".
На днях один из главарей террористов "ЛНР" Костин, повинный в убийствах украинцев, был отправлен своими же "на подвал". Он является одним из создателей печально известной группировки "ЛНР" под названием "Призрак", известной своей жестокостью в отношении мирного населения Донбасса.
"С августа 2014-го по конец января 2015-го Костин командовавал отдельным механизированным батальоном "Август". Сняли его с командования после провала танковой атаки на ВОП "Валера" под Санжаровкой", - сообщил IgorGirkin, уточнив, что схватили Костина не за Санжаровку.
"Перебрали несколько обвинений, в том числе Санжаровку, но не вышло, и остановились на какой-то темной истории лета 2014-го с 200-ми (убийствами - ред.) из гражданских", - отметил ресурс. По всей видимости, теперь террориста Костина ожидает очень тяжелая судьба.
Теги: Донбасс, убийство, украинцы, арест, ЛНР, террористы
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