Боевики "ЛНР" стянули к линии фронта "Жабы" с "Гвоздиками"

09.12.2018 16:59

По данным отчета совместной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, на неподконтрольных правительству западных районах Луганской области, наблюдатели зафиксировали две самоходные гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм) и четыре буксируемые гаубицы (Д-30 "Жабы", 122 мм) у населенного пункта Белое.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, передает segodnya.ua.

В тот же день, по линиям отвода, однако за пределами определенных мест хранения тяжелого вооружения на временно неподконтрольных правительству Украины районах миссия обнаружила прежнюю нехватку пяти танков (четыре Т-64 и одного Т-72) и двух самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм).

Украинская сторона СЦКК отмечает, что такие действия оккупационной администрации и вооруженных формирований Российской Федерации в очередной раз демонстрируют явное нежелание соблюдать Минские договоренности.

Тем временем в пресс-центре операции Объединенных сил сообщили, что с начала суток, 9 декабря, противник провоцировал наших защитников на подступах к Гнутово. Потерь среди украинских военных нет.

"Ситуация на линии соприкосновения остается полностью контролируемой. Отмечается увеличение огневой активности противника на Донецком направлении и попытки к обострению ситуации вблизи населенного пункта Крымское, где враг резко увеличил интенсивность минометного огня", – отмечено в сообщении.