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На реконструкцию КПВВ В Станице Луганской потратили десять млн гривен
На реконструкцию контрольного пункта въезда-выезда «Станица Луганская» в Луганской области осенью текущего года было потрачено около 10 миллионов гривен.
Об этом сообщили в министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ), передают novosti.dn.ua.
В министерстве напомнили, что в рамках реконструкции «была установлена система видеонаблюдения, проведен ремонт автомобильной дороги на подъезде к КПВВ, обустроены пункты обогрева, навесы в местах ожидания и досмотра вещей, обеспечено внутреннее электроснабжение, обустроена детская игровая площадка и построено укрытие для граждан, пересекающих линию разграничения».
Кроме этого, в МинВОТ отмечают, что пункт пропуска может теперь обслужить 10-12 тысяч человек вместо 6 тысяч. Сотрудники пограничной службы, которые там работают, обеспечены нагрудными камерами.
Ранее в МинВОТ сообщили, что на реконструкцию КПВВ было предусмотрено 20 миллионов гривен.
КПВВ «Станица Луганская» - пешеходный. Здесь по-прежнему не отремонтирован мост – вопрос не решается на дипломатическом уровне в Минске.
«Для восстановления моста есть определенные ограничения со стороны нашего сектора безопасности и обороны для предотвращения использования этого моста незаконными вооруженными формированиями в военных целях. Украина настаивает, что мост должен быть восстановлен только для движения гражданского населения, но не таким образом, чтобы его могли использовать военные», - рассказал глава МинВОТ Вадим Черныш.
Теги: Донбасс, ремонт, реконструкция, Луганская область, мост, пункты пропуска, Станица Луганская, КПВВ, ГПСУ
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