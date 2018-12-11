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Архив - Луганская область

Пасечник нашел новое применение бывшему магазину «АТБ»

11.12.2018 20:24
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Пасечник нашел новое применение бывшему магазину «АТБ»

Главарь «ЛНР» Леонид Пасечник сегодня открыл в неподконтрольном украинскому правительству Луганске «торгово-выставочный центр производителей промышленности республики».

Об этом сообщают подконтрольные НВФ СМИ, передает donpress.com.

Отмечается, что «новый центр» был открыт на месте ранее «национализированного» супермаркета» «АТБ». По словам главаря ОРЛО, благодаря открытию «центра» местные жители смогут ознакомиться с ассортиментом продукции, производимой предприятиями ОРЛО, которые якобы «активно развиваются». При этом Пасечник заявил:

«Будем думать о выходе на внешний рынок».



Теги: Донбасс, Луганск, выставка, супермаркет, торговый центр, ЛНР, АТБ, продукция, Пасечник, НВФ
 
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