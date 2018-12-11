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Архив - Луганская область

В центре оккупированного Антрацита прозвучал взрыв

11.12.2018 07:36
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В центре оккупированного Антрацита прозвучал взрыв

В неподконтрольном украинским властям Антраците (Луганская обл.) в жилом секторе в центре города произошел взрыв. О чрезвычайном происшествии сегодня, 11 декабря, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».
В результате взрыва, как утверждают в «ЛНР», никто не пострадал, повреждено остекление пяти окон. «Город Антрацит, зафиксирован взрыв неустановленного взрывного устройства, вследствие чего повреждено остекление пяти оконных проемов по ул. Петровского, 77. Жертв и пострадавших нет», – говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, Антрацит, взрыв, ЛНР
 
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