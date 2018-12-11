В Кадиевке из-за разборок боевиков «ЛНР» была устроена тотальная проверка жителей

11.12.2018 15:30

Во временно оккупированной Кадиевке из-за разборок пьяных боевиков «ЛНР» была устроена тотальная проверка мирных граждан.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированной Кадиевке (ранее Стаханов) пьяные боевики начали выяснять отношения. Словесные разборки перешли в стрельбу. Один из боевиков подстрелил другого. Усмирять «спорщиков» прибыли «МГБ ЛНР», «полиция», «комендатура» и «ОМОН».

Однако, оккупационные «власти» решили не останавливаться на усмирении пьяных боевиков, а устроили тотальную проверку в городе. Вот как описывают местные жители то, что происходило в городе:

«#Кадіївка #Кадиевка #Стаханов люди кажуть якийсь шмон у місті і на в'їздах-виїздах теж перевіряють док-ти, транспорт за чутками ніби пов'язано з черговою вчорашньою бійкою зі стріляниною у парку за участі апалченца… ловлять когось?»,

«А что за бийка в парке? Есть подробности?»,

«Причина конфлікту невідома, хоча ні, відома — «рюзьке мир»)) кажуть хтось вирубив вояку, коли той отямився то дістав зброю і почав стріляти потім в нього хтось теж ніби стріляв кажуть овердохера вчора наїхало у парк вояк, ментів, мегебе і т.д.»,

«Вот сколько еще сезонов будет в этом сериале под названием «Жизнь и удивительные приключения в ЛНР»? Не устали? Нет? Тогда новая серия: Поздно вечером, ребята из «ополчения» выполняли культурную программу выходного дня в городском парке г. Стаханова. Пили много. А что обычно происходит, когда где-то собираются воины добра со стволами и пьют водку? Правильно, они начинают мочить друг друга. Короче, Евгений Евгеньевич Передерий, 1988 г.р., под занавес застолья, достал из кобуры пистолет Стечкина и выстрелил в Сергея Тарубарова, 1986 г.р. Целился в голову, чтобы убить, но поскольку был пьяный попал в шею. Усмирять «защитника» вызвали военную комендатуру, полицию и ОМОН. Агрессора скрутили. Раненого Тарабурова увезли спасать в больницу. Тарубаров служил в 1-м казачьем полку им. Платова. Позывной: «Тарик», «Сержант»».





