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"Пацаны в шоке": боевиков "ЛНР" огорошила смерть террориста "Лирика"
В соцсетях продолжают придавать огласке потери РФ на Донбассе, которые оккупационные "власти" упорно замалчивают.
Так, в Twitter украинский блогер Necro Mancer показал очередного отвоевавшегося боевика, который был родом из оккупированного Алчевска, передает "Диалог.UA".
Речь идет о боевике по кличке "Лирик". При этом обстоятельства смерти перешедшего на сторону оккупантов Сергея Гусева пока не разглашаются.Известно, что 24-летний предатель Украины был убит во вторник, 11 декабря. Погибший 1994 года рождения был родом из Алчевска Луганской области.
В соцсетях подписчики блогера резко ответили всем тем, кто скорбит о смерти "Лирика". Сепаратистам напомнили, что предательство родной страны и пособничество агрессору ничего хорошего еще никому не принесло. "С**х, а только 24 года. Еще бы жить", "Получил ответку",- комментируют в пабликах.
В тоже время для боевиков смерть "Лирика" – большая потеря. Сепаратисты шокированы смертью наемника и говорят, что лишились хорошего друга. "Ушел один из самых достойных героев "Новороссии", "Спи спокойно, братик", "Только недавно общался с Серегой, а теперь он уже не среди нас", "Земля пухом, братишка", "Пацаны в шоке, смерть "Лирика" – удар для нас", "Мы тебя не забудем, братан", - убиваются боевики.
Теги: Донбасс, смерть, боевик, ЛНР, потери, соцсети
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