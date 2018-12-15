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Боевиков «ЛНР» уличили в использовании установок РЭБ
Боевики «ЛНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Луганской области используют установки РЭБ, которые обслуживают «военнослужащие» в камуфляжной форме.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 13 декабря 2018 года, имеющемся в открытом доступе,
«13 декабря беспилотный летательный мини‑аппарат (БПЛА) СММ в очередной раззафиксировал 2 военных грузовика с несколькими мачтами (на каждой было несколько антенных решеток), генераторную установку и прицеп, по оценке, с оборудованием для ведения радиоэлектронной борьбы возле н. п. Лозовский (32 км к западу от Луганска), а также стоявших неподалеку 4 человек в камуфляжной одежде (трое с зелено‑коричневой расцветкой, а один с синей)».
При этом, боевики заметив БПЛА, открыли по нему огонь: «Вскоре после этого наблюдатели услышали 5 выстрелов из стрелкового оружия в пределах 100–200 м к северу. По их оценке, огонь бы открыт в направлении БПЛА и велся из места, где находились вышеупомянутые четыре лица. Патруль Миссии немедленно покинул этот район».
Теги: Донбасс, обстрел, ОБСЕ, беспилотник, ЛНР, боевики, военная техника
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